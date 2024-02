Due incidenti gravissimi e nel giro di poche ore a Sant’Angelo dei Lombardi. Il primo di notte, l’altro in pieno giorno. Due conducenti che hanno perso il controllo dei rispettivi veicoli. Due giovani, 20 e 39 anni, entrambi trasportati in eliambulanza verso gli ospedali napoletani dall’elisuperficie del Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo. Momenti di apprensione in due comunità, Sant’Angelo dei Lombardi e Mercato San Severino. Nel Comune altirpino si prega per la sorte di un ragazzo del luogo. Carmine Marra, 20 anni, si trova adesso in condizioni critiche all’Ospedale del Mare di Napoli.

Nella notte tra mercoledì e giovedì è finito con la sua Lancia Ypsilon su un muretto della Statale 400 a ridosso di un’attività commerciale. La macchina era completamente distrutta. Il giovane è stato trovato incastrato tra le lamiere dell’autovettura dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni. A lanciare l'allarme e ad allertare i primi soccorsi erano stati dei carabinieri, passati con la gazzella all'incrocio di località Martinelli, dove si è verificato l’incidente, tra Sant'Angelo e Torella a pochi passi dall'area industriale Porrara. L'intervento di caschi rossi, forze dell'ordine e personale medico del 118 è stato effettuato poco dopo le 2. È probabile che l'impatto sia avvenuto ben prima. Il ragazzo era da solo in auto. Ha perso il controllo della Lancia per cause ancora da accertare, ha provato a tornare in carreggiata ma senza riuscirvi. È stato necessario tagliare le lamiere per poterlo estrarre dal veicolo. Carmine è stato poi affidato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Prima il trasporto nel pronto soccorso del vicino ospedale Criscuoli-Frieri. Dopo qualche ora, considerate le condizioni e la tipologia di trauma, è stato necessario far intervenire l'eliambulanza che lo ha trasportato a Napoli per interventi molto delicati. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant'Angelo Dei Lombardi e della Stazione di Lioni per gli accertamenti di rito. Le condizioni di Carmine Marra sarebbero gravi al momento. Oltre alla frattura del femore e ad altre fratture scomposte, c’è preoccupazione per eventuali emorragie alla testa. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Ponticelli.

Sui social diversi i messaggi di incitamento per Carmine. E nella mattinata di ieri, intorno alle 11, altro episodio sempre a Sant’Angelo dei Lombardi e sempre sulla Statale 400 all’inizio dello svincolo verso la Provinciale 279. Un automobilista di Mercato San Severino, Emanuele Del Mastro di 39 anni, è finito in una scarpata con la sua auto dopo un volo di quasi dieci metri. Il guard-rail nella curva non ha retto l’urto. Qui i soccorsi sono stati chiamati all’istante, la strada è molto trafficata di giorno. Ma anche per l’uomo si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che dall’ospedale di Sant’Angelo lo ha condotto a Napoli. Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Oltre ai Militari dell’Aliquota Radiomobile è giunta sul luogo dell’incidente la squadra dei Vigili del Fuoco da Lioni e naturalmente il personale sanitario del 118. Come per l’incidente della notte, anche per quello della mattinata è risultata fondamentale l’azione di forze dell’ordine e caschi rossi, con questi ultimi che hanno liberato il malcapitato tagliando le lamiere con il flex.