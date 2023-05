Incontro in Provincia, operai forestali verso la stabilizzazione

Incontro in Provincia sulla vertenza degli operai, assunti a tempo determinato, nel settore forestazione. Nella riunione, tra sindacati e vari livelli istituzionali, si è discusso del ritorno in organico di 16 lavoratori prestati alla Comunità montana Partenio-Vallo Lauro in base a un accordo stipulato tra Provincia, Regione e Comunità montana.

Hanno partecipato alla riunione il consigliere delegato alla forestazione della Provincia Giuseppe Graziano, il capogabinetto della Provincia Franco Addeo, il Rup del settore Antonio Spera, per la Comunità montana Partenio il presidente Carmine De Fazio e il collaboratore Dino Compatti. Per le organizzazioni sindacali presenti Carlo Ceccarelli e Alviggi Antonello della Flai Cgil, Luigi Pagano e Marino Capone della Fai Cisl e Antonio De Lillo e Carmine Barbarisi della Uila Uil.

«Si è definito - spiegano i sindacalisti - il ritorno in Provincia dei lavoratori storici che da 20 anni prestano servizio nell'ente provincia attraverso una rimodulazione del progetto che prevede i cantieri dei 14 comuni in capo alla provincia dove andranno impiegate le maestranze.

La questione entro quindici giorni da oggi sarà chiusa. Gli operai nel ringraziare la parte politica per l'impegno sono fiduciosi per il prosieguo della loro vita lavorativa nella speranza che questo impegno politico si trasformi nella impegno che porta i lavoratori dell'ente provincia alla finalmente tanto attesa stabilizzazione».