Pastore maremmano ucciso a fucilate, orrore in Irpinia

Un cane maremmano ucciso a fucilate. Per questo, i carabinieri della stazione di Gesualdo hanno identificato un 70enne del posto.

Uditi gli spari e i forti guaiti, il proprietario dell'animale ha chiamato il 112, affidando ai militari la richiesta di giustizia. E i militari, giunti sul posto, sono riusciti a restringere il campo delle ricerche fino ad arrivare all’identificazione del 70enne e, a seguito di una perquisizione, gli hanno sequestrato due fucili, di cui uno rinvenuto sul pavimento del soggiorno, privo delle necessarie misure di sicurezza.

L'anziano è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire l’eventuale sua responsabilità in relazione all’uccisione del cane. Per ora è stato deferito per l’omessa custodia delle armi.