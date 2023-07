Paura in centro, auto a fuoco sotto i palazzi

Auto in fiamme tra la sede avellinese del Banco di Napoli e quella dell'Ispettorato del lavoro. La prontezza delle persone a bordo del veicolo e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino ha permesso di evitare problemi più gravi. Il tempestivo intervento dei caschi rossi, infatti, ha consentito di limitare i danni per un principio d'incendio verificatosi alla vettura nella centralissima via Due Principati nel capoluogo irpino. L'utilitaria è stata poi messa in sicurezza. Un guasto tecnico alla base dell'incendio.