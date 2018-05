Una polemica dietro l'altra per questa edizione del Grande Fratello: dopo le proteste di tanti telespettatori, e il ritiro della sponsorizzazione da parte di alcune aziende, ora anche il Codacons...

Il fuoco per sterminare, il fuoco per conservare. «In condizioni normali, questi frammenti non sarebbero mai arrivati fino a noi: si sarebbero decomposti molto prima», spiega Valeria...