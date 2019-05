Giovedì 23 Maggio 2019, 21:38

Manette per due pregiudicati ritenuti vicini al clan Cava. Si tratta di Pasquale Galdieri e Beniamo Pagano di Mercogliano. I due sono accusati di estorsione in concorso con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo l'accusa avrebbero minacciato un imprenditore di Mercogliano per ottenere un appartamento in regalo. I fatti risalgono a 12 anni fa. Gli arresti sono stati operati dai carabinieri in esecuzione degli ordini di carcerazione emessi oggi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino.