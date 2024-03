Appartamento a fuoco, paura e casa inagibile

Paura per un incendio che è divampato in tarda mattinata in un appartamento a Chiusano San Domenico. Fortunatamente, l'abitazione era momentaneamente non occupata quando sono divampate le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del guoco. L'incendio, probabilmente causato da un corto circuito, ha reso l'abitazione non agibile.

Tuttavia, il resto della palazzina non ha subito danni. Ma la paura è stata notevole per i residenti. I caschi rossi, dopo aver spento il rogo, hanno messo in sicurezza la struttura.