Il sindaco Festa: "Ancora troppi giovani senza lavoro"

Primo Maggio nel segno delle celebrazioni ma anche dell'impegno quello vissuto dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

"Oggi festeggiamo tutti i lavoratori. Eroi silenziosi di ogni giorno che, nel pubblico come nel privato, consentono alla nostra città di funzionare e di crescere. Ma questa è anche la festa di chi un impiego deve ancora trovarlo - ricorda la fascia tricolore -. Questa condizione è presente anche nel capoluogo e riguarda pure i nostri giovani".

Il primo cittadino di Avellino, nel giorno dedicato ai Lavoratori, sottolinea l'impegno della propria amministrazione per peomuovere nuova impresa in città, proprio per cercare di offrrire nuove opportun ità di lavoro in particolare ai più giovani.

"Per invertire questa rotta, stiamo costruendo una città proiettata al futuro ed attenta alle esigenze delle attività produttive. Stiamo ripopolando il Avellino con una programmazione di eventi e manifestazioni che porta qui turisti e visitatori. Creando le basi per chi voglia fare impresa e finanziando concretamente la nascita di nuove attività commerciali - ricorda Gianluca Festa -. Il progetto universitario che stiamo realizzando va in questa stessa direzione. Formeremo qui i nostri talenti, costruendo un circuito anche economico virtuoso, a beneficio dell’intero capoluogo. E lo faremo insieme".