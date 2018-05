Martedì 15 Maggio 2018, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 14:08

Sorpresi in auto con un pugnale e un grosso bastone in legno con puntale di ferro. I carabinieri hanno beccato un 38enne della provincia di Caserta ed un 53enne del salernitano ad un posto di blocco nei pressi del casello autostradale di Grottaminarda. Hanno rimediato una denuncia per porto abusivo di armi bianche ed oggetti atti ad offendere. Le armi, sottoposte a sequestro, sono state rinvenute a seguito della perquisizione sui veicoli.