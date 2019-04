Martedì 23 Aprile 2019, 20:54

Otto persone sono state denunciate per rissa a San Martino Valle Caudina. Si tratta dei componenti di una stessa famiglia che si sono affrontati a calci, pugni e a colpi di bastone. La zuffa è avvenuta nella piazza del paese. Lo scontro tra i due gruppi, scaturito per futili motivi, è durato diversi minuti, con momenti di inaudita violenza e grande pericolo. La lite è stata sedata solo all’arrivo della pattuglia dei carabinieri. I militari, attraverso testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti all’identità delle otto persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni. Tutte denunciate in stato di libertà.