Carife, rogo in una casa, pompiere resta ferito

Incendio in un’abitazione di quattro piani a Carife, nei pressi della Chiesa Madonna Delle Grazie. Un vigile del fuoco è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e di Bisaccia, che con non poche difficoltà, vista l'ubicazione dell'immobile nel centro storico, hanno individuato il locale interessato dalle fiamme per procedere con le operazioni di spegnimento.

La famiglia residente, per fortuna al momento dell'accaduto non era presente in casa. Ma un pompiere, durante le operazioni di soccorso, è caduto.

Si è reso necessario il trasporto all'ospedale Moscati di Avellino. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Ariano Irpino per i rilievi di propria competenza.