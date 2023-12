Diventa zona pedonale Tuoro cappuccini, si allargano gli spazi per stare tra amici a gustare (moderatamente) uno spritz prima del cenone. Si attrezza la città per due giorni speciali.

Movida di Natale, è il giorno del mega-aperitivo tra le strade e le piazze della città. Ultime ore di shopping per i regali last-minute da mettere sotto l'albero, al contempo gli avellinesi non perderanno l'occasione di riversarsi nei locali per brindare con bollicine e cocktail in attesa del cenone serale della Vigilia.

Dai Platani, passando per il Corso, via Matteotti e fino ai Cappuccini, sono attese migliaia di presenze, specialmente tra le fasce più giovani della popolazione. Da Palazzo di città, riscaldando le decisioni assunte anche lo scorso anno, si è corso ai ripari con due ordinanze sindacali (la n. 662 e 663) firmate dal sindaco Gianluca Festa volte alla regolamentazione della movida.

Due le indicazioni chiave: vietare il passaggio delle automobili nelle zone calde, e vietare l'uso delle consumazione in vetro per mitigare l'eventualità di problemi di ordine pubblico. La decisione arriva, tra le altre cose, quale risultato del tavolo tecnico tenuto in Prefettura lo scorso 20 dicembre tra comune, rappresentanti di governo e forze dell'ordine. Nel mirino dunque gli assembramenti odierni e quelli di domenica 31 dicembre per l'altrettanto consueto aperitivo di Capodanno.

Nel dettaglio, dalle ore 13 alle ore 19 sarà effettivo il divieto di circolazione - esclusi residenti e autorizzati - a via Scandone nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cannaviello e l'intersezione con via Italia Giordano. Divieto valido anche in via Fratelli Urciuoli, via Matteotti, via Mancini e in piazza De Marsico nel tratto compreso tra l'intersezione con via Preziosi e l'intersezione con piazza Aldo Moro.

Per gli esercenti autorizzati alla somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro anche all'interno delle aree pubbliche adiacenti e quelle assegnate, «con ogni accorgimento», recita l'ordinanza, anche mediante l'utilizzo di personale proprio o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato. Le sanzioni per gli inadempienti potranno variare tra i 25 e i 500 euro.

Per quanto riguarda la vendita di bevande, è effettivo da venerdì 22 - data dell'ordinanza - e fino all'8 gennaio, l'obbligo su tutto il territorio comunale di vendita tramite bicchieri monouso a partire dalle ore 20 per qualsiasi tipo di bevanda, sia essa alcolica o no. Specificatamente, vige il divieto assoluto di vendita di vetro e anche di lattine. Non solo, per i consumatori vale il divieto di «abbandono», nonché la rottura di cocci in aree a uso pubblico dei rifiuti non correttamente smaltiti. Per i commercianti, vale l'obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività. Ovviamente non mancano le polemiche. Saranno i residenti a subire i maggiori disagi nelle prossime ore. Come accade d'estate anche in queste ore la notte diventa un interminabile momento di divertimento, dai locali la musica a palla disturba chi vuole dormine.

A dare seguito all'ordinanza, la presenza in strada degli agenti della Polizia locale di Avellino, oltre a Carabinieri, Finanza e Polizia. Ma i vigili urbani promettono controlli specifici con l'ausilio deciso nel piano interforze della pefettura. Finanza, Carabinieri e Polizia si sono divisi la città per i controlli.