Rubava e falsificava marche da bollo, arrestato cancelliere del Giudice di Pace

Martedì 21 Maggio 2019, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arresti domiciliari per un cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica. Il funzionario deve rispondere di peculato, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e di falsificazione dei valori di bollo, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati. In pratica, abusando delle proprie mansioni di cancelliere addetto alla ricezione delle note d’iscrizione a ruolo delle controversie depositate dagli avvocati presso l’ufficio giudiziario, al momento del deposito degli atti, richiedeva ai legali di non incollare i contrassegni sulle istanze da depositare e, successivamente, applicava valori bollati alterati o contraffatti sulle medesime istanze difensive. In seguito, provvedeva alla vendita dei valori bollati regolari di cui si era indebitamente appropriato. Il valore complessivo dei valori bollati attributi alle condotte illecite contestate al cancelliere ammonta a 23.970 euro e sono inerenti a 150 procedimenti civili.