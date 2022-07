Scempio nel bosco, tagliati 21 pini in un'area tutelata dell'Irpinia

Hanno compiuto uno scempio in un bosco tutelato. I carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per danneggiamento, distruzione o deturpamento di bellezze naturali e falsità ideologica in certificati commessa da persone in servizio di pubblica necessità. All’esito dell’attività (svolta insieme al personale dell’unità operativa della Regione Campania – Settore Foreste e del Settore Agricoltura e Forestazione della Comunità Montana Terminio Cervialto) è emerso che i quattro, in concorso tra loro e ognuno per le proprie competenze, avrebbero proceduto al taglio di 21 piante di pino. L’area interessata dal taglio, ubicata in una pineta del Comune di Serino, ricade all’interno di un Sito di Interesse Comunitario nonché Zona a Protezione Speciale.

