Lunedì 2 Settembre 2019, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto tra moto e un taxi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione del capoluogo partenopeo al confine tra Irpinia e provincia di Napoli. Il centauro è finito sulla carreggiata opposta a quella dove si è verificato l’impatto. In fase di sorpasso la moto ha tamponato con violenza l’auto. Di qui, il volo di alcuni metri del motociclista, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Loreto Mare.Il taxi è finito contro le barriere laterali. Contusioni e leggere ferite per gli occupanti.Sul posto gli agenti della polizia stradale di Avellino, agli ordini del vicequestore Renato Alfano. Ad operare le pattuglie della Sottosezione Avellino Ovest, con il coordinamento dell’ispettore Oreste Bruno. Rallentamenti e code su entrambi i sensi di marcia.