Domenica 1 Luglio 2018, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 16:21

Tragedia a ora di pranzo sulla Variante 7bis di Avellino. Un giovane di 29 anni è deceduto dopo lo schianto tra la sua moto e un furgone. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 nei pressi dell’hotel Belsito di Manocalzati. Il giovane, originario di Sorbo Serpico, si è scontrato, a bordo della sua moto, con un furgone in procinto di immettersi sulla carreggiata della superstrada. L’impatto tra i due mezzi non ha lasciato scampo al 29enne. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso. Inutili i tentativi di rianimare il giovane da parte del personale del 118. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.