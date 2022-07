Schianto sull'A16, famiglia coinvolta donna incastrata tra le lamiere: è grave

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia. A bordo dell’unica vettura rimasta coinvolta un’intera famiglia. Tutti sono rimasti feriti. La macchina si è schiantata contro il guard rail spartitraffico.

Nel violento impatto una donna è rimasta incastrata nell'abitacolo. Dopo essere stata liberata dai vigili del fuoco del distaccamento di Bisaccia è stata affidata ai sanitari del 118. In considerazione delle gravi condizioni è stata trasportata dall'eliambulanza presso l'ospedale di Foggia. Anche il marito e i tre figli sono stati trasferiti nello stesso nosocomio. Per effettuare l'assistenza in atterraggio e decollo del velivolo, si è reso necessario anche l'intervento della squadra del distaccamento di Grottaminarda dei vigili del fuoco. Durante le operazioni l’autostrada è rimasta chiusa in direzione di Canosa. Disagi per la circolazione.