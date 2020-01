Una donna di 51 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino dopo essere stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura sulla quale viaggiava. L'auto si è scontrata con un'altra macchina lungo la Nazionale a Monteforte Irpino. Un impatto violento che ha scaraventato la 51enne all'esterno del veicolo. Un volo di qualche metro finito contro il muro al lato della carreggiata. Un'ambulanza del 118 ha trasportato la donna in ospedale. Lievi ferite per gli occupanti dell'altra auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino per mettere in sicurezza la strada che è rimasta temporaneamente chiusa. Indagini sulla dinamica del sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA