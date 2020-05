Sciame sismico la notte scorsa in Irpinia. Una serie di scosse è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Le prime due hanno avuto l'epicentro nel territorio del comune di Scampitella. A seguire una terza scossa con epicentro nel comune di Calabritto. I tre terremoti hanno avuto una magnitudo di 2.3, 2.1.e 2.1. Sono state registrate tra le 21.44 e l'una della scorsa notte. Nelle scorse settimane altre scosse in Irpinia, in quel caso sono state avvertite dalla popolazione.

