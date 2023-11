Mirabella Eclano: scomparso da martedì, ricerche in corso per il 23enne Francesco Oddo

La comunità di Mirabella Eclano per la scomparsa di un ragazzo che dallo scorso 28 novembre ha fatto perdere le sue tracce. Si chiama Francesco Oddo e ha 23 anni. Il giovane è uscito di casa nella mattinata di martedì scorso, 28 novembre, e da quel momento non si è saputo più nulla. Si sono mobilitati subito familiari, amici e forze dell’ordine. Francesco ha capelli ricci e al momento della sua scomparsa indossava jeans e una giacca di pelle nera. La famiglia chiede di allertare le forze dell’ordine per qualsiasi notizia.