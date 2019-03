Giovedì 28 Marzo 2019, 20:57

Madre e figlia nei guai per aver occupato abusivamente un alloggio popolare. E' accaduto a Serino. Entrambe sono state denunciate. Sono ritenute responsabili dei reati di invasione di terreni o edifici e anneggiamento. I carabinieri della locale stazione hanno accertato che mamma e figlia, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotte arbitrariamente in un alloggio di proprietà comunale, non ancora assegnato, occupandolo abusivamente. Ultimati gli accertamenti del caso, per le due è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.