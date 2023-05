Rocco Siffredi attacca Fedez: «Sinistroide arricchito, ho detto no a Muschio Selvaggio perché non voleva pagarmi l'aereo»

Nelle ultime puntate di Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato che sono stati in tanti a rifiutare il suo invito al podcast, tra questi ci sono Maria De Filippi, Vasco e Rocco Siffredi. Quest'ultimo non ha gradito il tono con cui Fedez ha parlato di lui e ha reagito in malo modo.

Il rapper milanese ha confessato che Rocco Siffredi non ha voluto partecipare al podcast perché «Voleva gli sghei e a Muschio (Selvaggio) di sghei non ne diamo». L'attore pornostar si è risentito di questa affermazione e si è sfogato con una dichiarazione a Mow. Scopriamo che cosa ha rivelato sul rapper milanese.

La replica di Rocco Siffredi

La replica da parte di Rocco Siffredi non si è fatta attendere. L'attore ha rivelato la sua opinione su Fedez.

«È un sinistroide arrichito- ha dichiarato Rocco Siffredi- Lui chiede gratis le ville degli altri, ma poi si rifuta di pagare il viaggio e l'alloggio ai suoi ospiti che non percepiscono nulla dall'ospitata nel suo podcast».

Per questo motivo, quindi, Rocco Siffredi si è rifiutato di partecipare a Muschio Selvaggio. Il viaggio da Budapest, luogo in cui risiede, e l'alloggio a Milano sarebbero dovute essere sue spese, ma lui si è rifiutato.

Fedez deciderà di rispondere a queste dichiarazioni dell'attore del porno?