Avellino: si ferma il bus di linea, viaggiatori a piedi in autostrada

Viaggiatori a piedi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Il bus di linea dell’Air Autoservizi, che copre la tratta tra il capoluogo campano e Avellino, si è fermato a causa di un guasto. Le persone a bordo sono state costrette a scendere dal pullman e ad attendere che arrivasse un nuovo mezzo.

Su Facebook è arrivata la denuncia social del vicecommissario irpino di Fratelli d’Italia, Giovanni D’Ercole: “Ed anche oggi il bus Air si è fermato in autostrada. Che vergogna!”. Non è la prima volta, infatti, che gli autobus della società regionale finiscono in panne, con tutte le conseguenze che ne derivano per gli utenti.