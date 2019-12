Ritirata l'istanza di fallimento della Sidigas Spa, la società di distribuzione del metano che serve la città di Avellino e numerosi comuni della provincia. Un sospiro di sollievo per i cento dipendenti dell'azienda finita nell'inchiesta giudiziaria per omesso versamento Iva, false comunicazioni sociali, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio che coinvolge il patron Gianandrea De Cesare. Il procuratore aggiunto Vincenzo D'Onofrio ha ritirato l’istanza di fallimento per la società che ha debiti per 97milioni di euro. Il giudice Pasquale Russolillo della sezione fallimentare del Tribunale di Avellino ha accolto la proposta di ristrutturazione del debito. © RIPRODUZIONE RISERVATA