Imputato al processo per camorra, si sente male dopo la deposizione

BENEVENTO - Un imputato è stato colpito da malore subito dopo aver deposto. Soccorso è stato condotto all' ospedale "San Pio" per ulteriori accertamenti. Il detenuto colpito da malore è Stanislao Musco 46 anni, beneventano, imputato in un processo che insieme ad altri sette. Un procedimento che i cui imputati sono accusati far parte del clan Sparandeo, da qui l'imputazione di associazione a delinquere, da parte della Dda di Napoli . Aveva appena terminato di essere interrogato e di rispondere alle domande dei magistrati e del difensore Antonio Leone, quando è entrato nella gabbia destinata ai detenuti. E sopraggiunto il malore e Musco ed è finito su una panca battendo il capo. Soccorso dal 118 dopo i primi controlli in aula è stato trasferito in ambulanza a all'ospedale. Uno dei familiari di Musco presente in aula ha inveito contro il pubblico ministero della Dda Luigi Landolfi. L'udienza è ripresa solo per pochi minuti poi con rinvio ad aprile. .