Sorpreso a rubare tra i binari ferroviari, arrestato ladro sannita

Sorpreso a rubare pezzi in ferro dai binari per serrare le traversine di giunzione delle rotaie.

E’ accaduto a Chianche, in Irpinia.

In manette è finito un uomo della provincia di Benevento, che è stato colto in flagrante in località Stretto di Barba.

L’uomo, indiziato di furto aggravato, è stato tratto in arresto e messo dai militari dell’Arma a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento per la successiva convalida. L’intera refurtiva è stata restituita all’ente proprietario della linea ferroviaria.