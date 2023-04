Picchiato e rapinato del borsello sotto l'impalcatura all'esterno di un palazzo. È accaduto in via Carducci ad Avellino. La vittima della rapina è un 49enne residente in città. I fatti si sono verificati un paio di giorni fa poco dopo la mezzanotte. Il 49enne stava tornando a casa, quando è stato bloccato sotto l'impalcatura. L'aggressore, secondo quanto raccontato dalla vittima, aveva il capo coperto dal cappuccio del giubbino. Si sarebbe avvicinato con la scusa di un'informazione. Poi avrebbe prima strattonato il 49enne e successivamente lo avrebbe aggredito con calci e pugni. Infine, il furto dei contanti. L'aggressore è poi scappato con il bottino. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del Comando Provinciale. La vittima, fortunatamente, ha riportato solo lievi contusioni. Ma la paura è stata notevole. Il rapinatore avrebbe approfittato non solo della tarda ora, ma anche del buio creato dall'impalcatura. Non da escludere che avesse seguito la vittima con l'intenzione di derubarla. Potrebbe aver approfittato di quel punto per poterla rapinare. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la vicenda. Hanno sentito il 49enne per raccogliere informazioni utili al fine di identificare l'aggressore. Difficilmente riconoscibile in viso. Era notte e pioveva.

Il volto del rapinatore, per una parte, era travisato dal cappuccio. Comunque, pare si tratti di un giovane. Al vaglio dei militari dell'Arma le immagini della videosorveglianza pubblica. Non solo degli impianti che si trovano in prossimità del luogo dell'aggressione, ma anche di quelli posizionati lungo il percorso fatto dalla vittima fino al punto dell'aggressione. Si cercano anche eventuali testimonianze. Ma è complicato: era una serata di pioggia e in strada non c'era nessuno. Solo qualche automobilista sarebbe transitato. In ogni caso sarebbe stato difficile notare quanto stava accadendo sotto l'impalcatura. Il 49enne avrebbe anche urlato. Le grida sono state coperte dal rumore della pioggia incessante. È caccia, dunque, al rapinatore che potrebbe essere anche una persona del posto. Non avrebbe agito con il supporto di complici. Un episodio che fa tornare la paura aggressioni in città. Alcuni mesi fa erano stati presi di mira gli anziani. Rapinati del denaro e dei monili in oro che indossavano. I fatti accadevano in centro, tra piazza Libertà, via Carlo Del Balzo e campetto Santa Rita. Proprio in quest'area, un 73enne fu avvicinato da un giovane con la scusa di un'informazione (come è accaduto per il 49enne). Fulminea l'aggressione da parte dell'aggressore che strappò la collanina dal collo dell'anziano e con forza anche la fede nuziale dall'anulare. L'episodio accadde durante la mattinata mentre vi erano tante persone ad attendere l'autobus. Il rapinatore approfittò di una zona di campetto Santa Rita non coperta dalle telecamere di videosorveglianza. L'anziano riportò ferite al collo e al dito, oltre a tanto spavento. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle testimonianze si riuscì a risalire al colpevole. Nei guai finì un 20enne successivamente accusato anche di aver commesso un'altra rapina con lo stesso modo di operare.