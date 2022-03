Tra Comune e Us Avellino è guerra dei numeri a tutto campo. Dal settore Finanze spuntano altri 711.000 euro di accertamenti per imposte comunali inviati alla società di Angelo Antonio D'Agostino e non pagati dal 2020. Insieme agli oltre 300.000 euro di canoni per il fitto dello stadio Partenio, che il Patrimonio ha chiesto dal 2018 ad oggi, portano il conto oltre il milione.

