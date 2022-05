Stroncato da un malore in strada, choc nel centro di Montoro

Esce di casa e mentre si incammina lungo la strada per raggiungere il centro viene stroncato da un infarto. Malore fatale per un 60enne. La tragedia si è consumata a Montoro. I soccorsi sono stati immediati. Gli operatori sanitari le hanno provate tutte per salvare la vita all'uomo, ma si è rivelato tutto inutile. Sul posto polizia municipale e carabinieri, oltre a numerose persone che hanno assistito alla scena straziante. Sotto choc la città della Valle dell'Irno. Dolore e sconcerto nella comunità. Diversi cittadini si sono recati sul posto. Il 60enne era molto stimato e ben voluto.

