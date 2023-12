Testata al poliziotto, condannato il nigeriano a un anno e 8 mesi

Picchia un poliziotto e distrugge la volante: condannato ad un anno e otto mesi di reclusione il nigeriano S.V. di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per aver aggredito un avvocato avellinese e per aver minacciato alcuni passanti ad Atripalda con un bastone. Fatti per i quali nel maggio scorso ha rimediato un’altra condanna a nove mesi di reclusione. Stamane S.V. – difeso dall’avvocato Alberto Biancardo - è stato giudicato con il rito abbreviato davanti al giudice monocratico Fabrizio Ciccone.

Il pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto due anni e sei mesi di reclusione per il giovane che in passato si era reso protagonista di altri episodi violento nel maggio scorso.

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura lo hanno tratto in arresto il 26 dicembre con le accuse di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I poliziotti, intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, dove era stato segnalato il danneggiamento di una fioriera, hanno sorpreso l’extracomunitario che, alla loro vista, si è scagliato contro, colpendo con una testata al volto uno degli agenti e con un calcio e con due bottiglie in vetro la portiera anteriore lato guida dell’autovettura di servizio, causandone il danneggiamento.