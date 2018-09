Giovedì 13 Settembre 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 10:43

Tragedia sfiorata all'alba di oggi a Ferrari di Serino. Un autotreno che trasportava pomodori si è ribaltato, fortunatamente senza coinvolgere altri veicoli o persone. Il tir, proveniente dalla Puglia e diretto nell'Agro Sarnese Nocerino, stava percorrendo il tragitto alternativo che attraversa i centri abitati, a causa della chiusura al traffico della galleria di Solofra del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il pesante mezzo e per recuperare i cassoni con le tonnellate di pomodori.