Venerdì 5 Aprile 2019, 20:13

E' deceduta la donna di 74 anni residente a Melito Irpino che lo scorso 10 marzo era rimasta gravemente ustionata mentre tentatva di accendere il fuoco per il barbecue. La 74enne, dopo un primo ricovero all'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino, era stata trasferita d'urgenza in eliambulanza nel centro specializzato per i grandi ustionati del nosocomio di Brindisi. Troppo gravi le sue condizioni quando è arrivata nel reparto, dove purtroppo è spirata. Sotto choc familiari e la comunità della provincia di Avellino.