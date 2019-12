Vomita dal furgone in corsa, ma cade fuori e finisce all'ospedale. Ora è in gravi condizioni. Brutta avventura per una 37enne di origini ucraine che era a bordo di un furgone condotto da un uomo. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Nazionale a Contrada. La donna soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata all'ospedale "Moscati" di Avellino e ricoverata con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forino. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA