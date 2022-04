Alla guida sotto l'effetto dell'alcol, denunciato 19enne nel Fortore

BENEVENTO - Guidava sotto l'effetto dell'alcol. E' stato denunciato con il ritiro della patente un 19enne nel Fortore nel corso dello scorso weekend in cui i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato una serie di controlli sul territorio sannita tra i comuni della Val Fortore. Sono stati 95 i veicoli controllati, per un totale di 126 persone, alle quali si aggiungono 26 locali commerciali verificati. I carabinieri hanno elevato anche una multa da 500 euro, sempre per guida sotto l’influenza dell’alcool, nei confronti di un 26enne fortorino trovato con tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l. Anche in questo caso è stata ritirata la patente di guida.