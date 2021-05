Guasto sulla rete, ecco dove manca l'acqua stanotte

BENEVENTO - Notte con i rubinetti a secco ad Arpaia. La Gesesa comunica che, a causa di un grave guasto riscontrato stamane sulla rete nel comune di Arpaia, continuano a registrarsi disservizi nell’erogazione idrica.Tale guasto ha comportato la dispersione dei volumi di compenso del serbatoio San Fortunato, motivo per il quale, «siamo costretti ad effettuare una chiusura notturna - si legge nella nota - dalle 23 alle 06 di domani mattina, salvo imprevisti. Tale chiusura notturna viene effettuata al fine di garantire un servizio regolare nelle ore diurne e per recuperare i volumi di compenso del serbatoio.

Le zone interessate sono via Roma, via Appia Est, via Tito Livio, via Ravagnone, via Caracciano, piazza Ponzio Sannita e zone limitrofe