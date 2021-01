Perde il controllo della Mercedes: si ribalta e finisce contro due auto

BENEVENTO - Momenti di paura in via Munazio Planco, tra via Torre della Catena e la stazione Appia, dove un 21enne di origini marocchine alla guida di una Mercedes Classe B, ha perso il controllo della vettura, finendo per scontrarsi contro due auto in sosta, una Chevrolet Cruze e una Hyundai ix20, prima di ribaltarsi a centro strada. Nessuna conseguenza per il ragazzo, uscito illeso dal sinistro e negativo all'alcol test della Polizia Stradale. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto su cui indagano Volante e Municipale.



