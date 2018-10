Sabato 6 Ottobre 2018, 04:00

BENEVENTO - Il Benevento vuole riprendere a correre: a Pescara i giallorossi, che giocano per la prima volta in stagione con la luce naturale (dopo 5 notturne consecutive), vanno a caccia del terzo successo esterno di fila per spegnere i primi campanelli d’allarme, operare il sorpasso ai danni degli abruzzesi e agganciare in vetta il Verona, ieri sera sconfitto (0-2) in casa dal Lecce. Una partita che Bucchi attende con ansia per i suoi trascorsi biancazzurri ma soprattutto per fare un reset nel corso della successiva sosta.