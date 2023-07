Benevento, l'associazione Antigone in visita al carcere di contrada Capodimonte

Una delegazione dell'associazione Antigone ha visitato il carcere di contrada Capodimonte. Si tratta di un'associazione che, come sottolinea lo stesso direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello in una nota, «promuove elaborazioni e dibattiti sul modello di legalità penale e processuale del nostro Paese e sulla sua evoluzione; raccoglie e divulga informazioni sulla realtà carceraria, sia come lettura costante del rapporto tra norma e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale al problema del carcere anche attraverso l'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e le condizioni di detenzione; cura la predisposizione di proposte di legge e la definizione di eventuali linee emendative di proposte in corso di approvazione; promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione su temi o aspetti particolari, comunque attinenti all’innalzamento del modello di civiltà giuridica del nostro Paese, anche attraverso la pubblicazione del quadrimestrale Antigone1».

Una visita che, come ribadisce lo stesso Marcello, si è svolta nella massima cordialità, collaborazione e trasparenza, consentendo così di far conoscere le criticità che deve affrontare il sistema penitenziario insieme alle peculiarità e ai punti di forza dell’istituto beneventano.