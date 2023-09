Benevento, Cisl Fp Irpinia-Sannio: «Ancora stabilizzazioni all’Asl»

«Sette infermieri, otto tecnici della prevenzione dei luoghi di lavoro e tre operatori sociosanitari assunti all’Asl di Benevento»: è l'annuncio della Cisl Fp Irpinia Sannio, che rilancia non solo l'ottenimento della stabilizzazione di 18 lavoratori ma anche «la recitazione degli operatori in graduatoria fino al 31 dicembre del 2024 e una proroga per gli Oss (delibera 474 del primo settembre 2023), che potranno così continuare a maturare i criteri per una stabilizzazione». «La nostra battaglia contro il precariato è costante non solo per ottenere importanti riconoscimenti professionali ma per dare speranza ai giovani che vogliamo restino sul nostro territorio - spiegano Sonia Petrucciani, segretario aggiunto Cisl Fp Irpinia Sannio, ed Eleonora Tiso, rsa dell’Asl di Benevento -. Grazie ad ogni risultato raggiunto dimostriamo non solo che il dialogo con un buon management, in questo caso rappresentato dal direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe, insieme a perseveranza e sacrifico porti a risultati giusti ma, con le ultime delibere in cui si leggono queste nuove stabilizzazioni, contiamo anche di dare un piccolo contributo per migliorare la sanità sul territorio rimpolpando la pianta organica delle strutture di Benevento».

A loro avviso, inoltre, «la mancanza di personale è un "cancro" nella sanità, per questo motivo ogni piccolo risultato rappresenta un tassello fondamentale per assicurare i livelli essenziali di assistenza. Grazie alle persone stabilizzate, si è potuta superare la fase emergenziale di ieri. Adesso dobbiamo lavorare rapidamente insieme al direttore generale Volpe affinché si possa arrivare alla stabilizzazione degli operatori in graduatoria soprattutto in vista dell’attivazione delle Case di Comunità previste entro il 2024, degli Ospedali di Comunità entro il 2026 e delle centrali operative territoriali in stato di avanzamento, che necessitano di assunzioni impellenti».