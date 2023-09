Dopo tre mesi riapre la provinciale Vitulanese

Riapre, con alcune limitazioni al traffico, la provinciale Vitulanese: sarà possibile transitare a senso unico alternato e con carichi fino a 20 tonnellate.

A disporlo è stato il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, che attraverso una nota ha chiarito: «Considerato che il movimento franoso pare rallentato almeno in parte, il settore Infrastrutture ha deciso di avviare interventi di ripristino parziale della sede stradale per venire incontro alle esigenze dell’utenza, in particolare per quanto attiene all’ormai imminente apertura dell’anno scolastico»

L’arteria è stata chiusa tre mesi fa in un tratto di circa 30 metri a causa di un movimento franoso sul territorio di Cautano, nei pressi del Cimitero, l'intero versante a valle dell’arteria in direzione del torrente Ienga. La sua chiusura ha inevitabilemnte creato gravissimi disagi per la cittadinanza e per l’economia del comprensorio.

Dalla Provincia hanno reso noto che «per far fronte alla situazione venutasi a creare e rispondere alla legittime e pressanti richieste dell’utenza e delle Istituzioni locali, il Settore Infrastrutture della Provincia ha avviato da subito una serie di misure per la riapertura al traffico dell’arteria 109: a ragione dell’ampiezza del fenomeno franoso innescato dalle ripetute ed intense piogge della scorsa primavera, è stata ordinata una indagine geologica per verificare la possibilità di lavori di ripristino»

Inoltre, hanno precisato che «a seguito dei risultati di tale indagine si sta predisponendo un progetto di lavori di ricostruzione dell’arteria con il relativo preventivo dei costi»