Convoglio deragliato, riapre dopo 2 mesi passaggio a livello: l'ok della Procura

Dopo l'incidente di qualche mese fa, a Pagani, riapre il passaggio a livello in via San Francesco. A comunicarlo il sindaco Raffaele De Prisco, la consigliera Veronica Russo e l’assessore Felice Califano. Saranno spostati i vagoni ferroviari che impediscono il transito del passaggio a livello. «La procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore con proprio Decreto ha autorizzato R.F.I. allo spostamento dei carri sottoposti a sequestro in seguito all’incidente ferroviario – passaggio a livello Via San Francesco, predisponendone la rimozione attraverso interventi con messa in sicurezza, quindi attraverso un apposito piano di recupero, trasportando gli stessi in un nuovo luogo di custodia. Grazie all’opera di sinergie tecniche - giuridiche messe in atto dall’amministrazione, che ha lavorato in maniera silente, per non intralciare le procedure, ma costante, in pochi giorni è prevista la riapertura del passaggio a livello. Dunque avranno termine a brevissimo i disagi ai cittadini ed alle attività commerciali lí presenti, causati dall’incidente, che presto sarà un brutto ricordo”.

A marzo scorso, il convoglio ferroviario che deragliò un martedì mattina fu sequestrato dalla magistratura, dopo essersi mosso senza controllo per due chilometri, dalla stazione di Nocera Inferiore. Sull'episodio furono avviate indagini della Polfer e della polizia di Stato di Nocera, insieme a Rete ferroviaria italiana, con una verifica interna.

L'incidente poteva avere conseguenze tragiche, dato che il convoglio avrebbe potuto travolgere persone e veicoli in transito sui passaggi a livello poco distanti.