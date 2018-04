Padova, il tram deraglia: panico a bordo, feriti due passeggeri

Sabato 28 Aprile 2018, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 18:52

PADOVA - Questa mattina ilè deragliato. È successo al capolinea della zona sud in località. Nell'incidente sono rimastefortunatamente in modo lieve. Sul posto sono intervenuti le ambulanze del Suem, la polizia locale e i vigili del fuoco. Non è la prima volta che succede, ma non era mai capitato in questo modo, con il convoglio uscito dal binario e finito sulla banchina.Andrea Ragona, presidente di Busitalia, parla di errore umano: «Dobbiamo fare verifiche, ma dai primi riscontri c'è stato un errore umano».