Corso Garibaldi blindato per l'intero periodo natalizio ed anche per il futuro. È questo il progetto che ha preparato la giunta comunale su input dello stesso sindaco Clemente Mastella. L'obiettivo è quello di inibire il passaggio di monopattini, biciclette elettriche e a pedali ed auto non autorizzate che scorrazzano lungo la più prestigiosa strada cittadina.

APPROFONDIMENTI Incidente mortale sulla Fondovalle Isclero, due le vittime Carabinieri, il comandante Jannece in visita a Benevento Benevento: bus urbani gratis durante le feste natalizie

«Il nostro corso è tra i più belli d'Italia - dice il primo cittadino - sia a livello architettonico che per la conformazione. Si tratta di un autentico salotto che dobbiamo tutti preservare e non possiamo più consentire che sia terra di conquista. Pulizia, controlli, ordine e cura massima sono fondamentali per la sua cura e soprattutto per far in modo che sia attrattivo per i numerosi visitatori che ospitiamo. In questa ottica, al di là degli interventi decisi da questa amministrazione, rivolgo un accorato appello a cittadini e commercianti affinché ci aiutino e denuncino anche eventuali episodi negativi. La cosa che non si può vedere sono le bici ed i monopattini che circolano a tutta velocità creando anche pericoli per i passanti, molti dei quali sono bambini o anziani».

In concomitanza con il grande afflusso previsto per questi giorni di festività anche alla luce di una serie di iniziative in svolgimento e programmate è stato deciso di far partire il piano denominato «tolleranza zero» da questa settimana e naturalmente di protrarlo anche per il futuro. La polizia municipale avrà il compito di vigilare in corrispondenza dei due ingressi principali rispettivamente da piazza Duomo e da piazza Castello che non ci siano ingressi non autorizzati, e ci saranno delle pattuglie che anche lungo il corso vigileranno che i veicoli non vi accedano provenendo dai numerosi vicoli. «Proprio in questi giorni è stata aggiornata, rifatta e sistemata definitivamente - annuncia l'assessore al traffico Attilio Cappa - l'intera segnaletica a livello di divieti delle stradine laterali che conducono al corso Garibaldi. Nello specifico ci sono segnali che vietano il transito anche di biciclette di ogni tipo e monopattini. Prima c'erano dei varchi che erano scoperti a livello di divieti e pertanto eventuali contravvenzioni elevate dai vigili urbani potevano essere annullate e contestate proprio per questo tipo di carenza. Ora c'è una segnaletica completa e nuova. Il corso Garibaldi in vista dello shopping natalizio, sarà ancora più sicuro e soprattutto diventerà una zona pedonale nel vero senso della parola. Appare evidente che il divieto sarà a tempo indeterminato. Il controllo della polizia municipale in questi giorni sarà intensificato e naturalmente per il futuro speriamo che non vi sia bisogno, in quanto confidiamo nel buonsenso da parte di tutti a far rispettare i divieti. Naturalmente l'input è quello di sanzionare i contravventori senza remore».

La richiesta di una maggiore vigilanza anche in passato era arrivata dai commercianti che operano al corso Garibaldi. «Al di là di biciclette e monopattini che mi piace precisare - dice Francesco D'Ambrosio, titolare di un negozio d'abbigliamento - sono condotti prevalentemente da adulti, in tutte le ore della giornata percorrono il corso anche numerose auto e furgoni. Credo che questo sia un fattore da regolamentare al più presto anche perché è un fenomeno che sta prendendo piede e il danno d'immagine così come i pericoli non sono da sottovalutare». La proposta che arriva da Antonella Benedetti sembra quella più concretizzabile: «C'è bisogno di una vigilanza fissa di vigili oppure di ausiliari, in modo da scoraggiare i numerosi contravventori. Non più tardi di dieci giorni fa una signora di circa 70 anni all'uscita da un negozio di calzature adiacente al mio è stata investita da una bici elettrica. Fortunatamente ha riportato solo una escoriazione al ginocchio, ma non può andare sempre bene. Il salotto deve avere solo visitatori appiedati, una regola che non deve valere solo per Natale».