Giovani federalisti europei, zoom sui Trattati

La giovanile del Movimento Federalista Europeo, fondato 80 anni fa da Altiero Spinelli, si riunisce a Benevento, da domani al 3 dicembre, per il suo XXVI Congresso nazionale. «Nel 2023 - spiega il segretario provinciale Stefano Orlacchio - le parole “guerra” e “nazionalismo” sono tornate prepotentemente nel dibattito pubblico europeo. Serve costruire un’Europa federale, per ridare alle giovani generazioni la speranza che sia possibile costruire un mondo di libertà e di pace. Dopo che il Parlamento europeo ha formalmente richiesto l’avvio di un processo di riforma dei Trattati e con le elezioni europee alle porte, la Gioventù Federalista Europea si ritrova per discutere la strategia dei prossimi due anni e per rinnovare i propri vertici nazionali».

I lavori di domani si apriranno alle 18 presso la Sala Letture di Palazzo De Simone (UniSannio), con l’evento «Verso le elezioni europee, per una riforma dei Trattati?». Strutturato in forma di dibattito tra le giovanili di partito, l’incontro sarà aperto dal sindaco Clemente Mastella, dal rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e dal presidente dell’associazione Demmis Guido Maria Varricchio.

Attesi Caterina Cerroni (Giovani Democratici), Maicol Pizzicotti Busilacchi (Gioventù Nazionale), Luca Boccoli (Giovani Europeisti Verdi), Matteo Hallisey (+Europa), Giulia Parenti (Azione), Fiorenza Ceniccola (coordinatrice locale Forza Italia Giovani) e Chiara Favo (Movimento 5 Stelle). Modera il segretario generale della Gioventù Federalista Europea Matteo Gori, conclude il presidente Gianluca Bonato.