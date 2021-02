I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti e della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Benevento un 51enne per lesioni personali stradali gravi e fuga in caso di incidente con danni a persone. Si tratta delle indagini sull'investimento di un pensionato 53enne avvenuto lo scorso ottobre a San Marco dei Cavoti (Benevento), lungo la centrale via Martiri di Bologna. Grazie agli elementi raccolti e in particolare al riconoscimento fotografico da parte della vittima, che ricordava marca, modello e colore del veicolo che lo aveva travolto, un piccolo autocarro pick-up, i militari sono riusciti ad identificare il conducente, il quale, dopo aver investito il 53enne provocandogli diversi traumi e ferite, con prognosi di guarigione di oltre 60 giorni, si era dato alla fuga senza prestargli soccorso. Delle indagini è stata interessata la Prefettura di Benevento per la sospensione della patente di guida del denunciato.

