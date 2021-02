Delta tampona una Golf, un ferito e patente ritirata

BENEVENTO - Incidente tra due auto in via Avellino a Benevento. Attorno alle 17 una Delta, guidata da D.DL., 27enne di Succivo nel Casertano, ha tamponato la Golf condotta da A.G., di 51 anni, residente a Cervinara, in provincia di Avellino. A seguito del tamponamento, a subirne le conseguenze è stato il passeggero della Golf G.G., di 79 anni, padre del conducente, che ha riportato un sospetto trauma cranico e una contusione al costato. Al 27enne è stata ritirata la patente e comminata la sanzione amministrativa per la mancata revisione dell’autoveicolo. «Molte volte una disattenzione – osserva il comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco – può avere delle conseguenze gravi, anche quando la velocità non è elevata».

