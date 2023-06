Golf, al via lo U.S. Open: c'è Molinari, Fitzpatrick per difendere il titolo. Assente Woods

Torna il grande golf. Dal 15 al 18 giugno prossimo, sul percorso del Los Angeles Country Club (North Course), a Los Angeles in California, i golfisti più forti del mondo si sfideranno per il terzo evento stagionale del Grande Slam, giunto ormai alla sua 123esima edizione: l'U.S. Open. Sarà il primo Major dopo lo storico accordo tra i maggiori circuiti e il PIF, fondo sovrano dell'Arabia Saudita che finanzia la neonata Superlega Araba.

Saranno presenti 29 tra i primi 30 golfisti del World Ranking, con il solo Will Zalatoris assente per infortunio. Scottie Scheffler vuole difendere la sua leadership nel ranking, mentre Jon Rahm, vincitore del torneo nel 2021 e del Masters quest’anno, vuole riprendersela in un duello senza fine.

Sono in tanti a proporsi per il successo, compresi almeno sei dei dieci past winner in gara. Difende il titolo Matt Fitzpatrick, 28enne inglese con buone possibilità di ripetersi.

Cercherà di impedirglielo Francesco Molinari, unico azzurro in gara, che partecipa per la 13esima volta al torneo e per la 52esima a un Major. L’U.S. Open però è l’unico in cui non è mai riuscito a entrare tra i top ten, con i suoi migliori piazzamenti che sono arrivati nel 2021 (13esimo posto) e nel 2019 (sedicesimo).

Assente Tiger Woods. Un forfait annunciato, a causa dei tanti problemi fisici che lo condizionano da tempo.

I was excited to hit the first tee shot at The Park, a public golf course for the community of West Palm Beach to enjoy. This course became possible due to many donors that I am honored to be a part of this project with. Opening soon! pic.twitter.com/I7vF50f5BQ — Tiger Woods (@TigerWoods) March 30, 2023

Dove vederlo

L'U.S. Open sarà visibile in diretta televisiva su SkySport. Il torneo sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW.