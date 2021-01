Auto contro scooter, due ragazzi in ospedale

BENEVENTO - Collisione in piazza San Modesto, tra una Punto guidata da. V.DM., 35 anni, e uno scooter Honda 125 condotto da M.F., 17 anni, sul quale viaggiava anche il passeggero G.P., 17enne. I due ragazzi hanno avuto la peggio e sono stati trasportati in autoambulanza presso i due ospedali cittadini (San Pio e Fatebenefratelli). Disposto l’alcol test per il conducente dell’autovettura che, a detta di alcuni testimoni, viaggiava contromano. E' scattato il ritiro della patente. «Anche questa volta – osserva il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – una manovra azzardata è alla base dell’incidente che poteva rilevarsi molto più grave per i due motociclisti. Continuo a ripetere che in città non bisogna distrarsi – conclude - e che bisogna tenere un comportamento ancora più responsabile di quando si viaggia su una strada a scorrimento veloce poiché i pericoli sono sempre dietro l’angolo».

