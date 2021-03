Benevento, Jeep finisce nella scarpata muore ragazza di 22 anni, tre feriti

È di una vittima e tre feriti, di cui uno ricoverato d'urgenza in codice rosso, il tragico bilancio di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri nei dintorni di contrada San Vito, alle porte della città. A perdere la vita Laura Leone, 22enne originaria di Arpaise, che insieme a tre amici si trovava a bordo di un fuoristrada ribaltatosi, senza il coinvolgimento di altre vetture, tra la stretta carreggiata e il ciglio di una scarpata, per dinamiche ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Immediato ma vano l'arrivo sul posto dei mezzi di soccorso. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare, mentre il guidatore e gli altri due passeggeri sono stati trasportati all'ospedale «Rummo».

Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 18, quando il gruppo di amici, accomunati dalla passione per le ruote motrici e i percorsi off-road, si trovava lungo via Paolo VI, stradina periferica situata tra il Rione Libertà e contrada San Vito, parallela alla località Torre Alfieri, a bordo di un fuoristrada Nissan Patrol, guidato dal 25enne F. I.. Sarebbe stato quest'ultimo, stando alle prime ricostruzioni del caso, a perdere il controllo della vettura e a causare il ribaltamento fatale per la giovane.

A dare l'allarme i residenti della zona, richiamati all'esterno dal rumore del sinistro e precipitatisi a chiamare i soccorsi e verificare cosa fosse accaduto. Sul posto sono tempestivamente arrivate municipale, polizia, vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e quattro ambulanze, riuscite a trasportare in ospedale i feriti in men che non si dica nonostante le difficoltà delle manovre, complicate dalle anguste dimensioni della carreggiata e dalla pressoché totale assenza di illuminazione. Inutili, invece, i tentativi di soccorso prestati alla 22enne, con il personale sanitario del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso nell'impatto, i caschi rossi al lavoro per estrarre i ragazzi dalle lamiere dell'auto, e gli agenti della polizia locale e della Questura impegnati nei rilievi del caso e nel tentare di ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente.



Per il momento non trapela alcuna ipotesi probabile al vaglio degli inquirenti. Il solo dato di fatto è l'assenza di altre macchine coinvolte nel sinistro. Successivamente sul luogo anche il sostituto procuratore Marilia Capitanio e il medico legale Umberto De Gennaro, chiamato a una prima visita al corpo della vittima, oltre a parenti e amici della giovane, visibilmente straziati dal dolore. La salma della ragazza è stata successivamente trasportata presso l'obitorio del «Rummo», dove in giornata verrà presumibilmente disposta l'autopsia.

Ricoverati all'ospedale di via Pacevecchia anche i tre feriti. Il guidatore si trova attualmente in prognosi riservata, con fratture multiple e serie ferite al volto. Meno gravi le condizioni di salute degli altri, un 29enne e un 36enne, coscienti e provenienti dall'area compresa tra San Leucio del Sannio, San Giovanni, Ceppaloni e Beltiglio. Attoniti e profondamente scossi dall'accaduto i residenti di via Paolo VI, i primi a realizzare la gravità di un episodio destinato a riaprire le polemiche derivanti dalla scarsa manutenzione del manto stradale e dall'assenza di illuminazione in zona. Qualcuno di loro, infatti, dopo aver espresso rammarico per l'accaduto, ha puntato apertamente il dito contro le condizioni in cui versa la carreggiata, apparsa dissestata in più punti, priva di coperture ai lati e, soprattutto, senza alcun lampione.

Tornano a tingersi di sangue, dunque, le strade del Sannio. Quello di ieri è stato il secondo incidente mortale verificatosi in città nel 2021. Il primo risale alle scorso 11 febbraio, quando a perdere la vita fu un 57enne beneventano alla guida della sua Matiz, scontratosi frontalmente con una Punto guidata da un 57enne di Castelpoto, lungo la Tangenziale Ovest, all'altezza di contrada Santa Clementina.



