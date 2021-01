«Sei gli appalti aggiudicati, quattro cantieri sono già attivi». Si tratta degli interventi del bando periferie, «lavori della prima tranche ormai avviati a concretizzazione», dice l'assessore Mario Pasquariello. Tutti ricompresi fra gli 11 che vedono il Comune di Benevento unico proponente (altri 6 erano in compartecipazione, per il 25% ciascuno, di soggetti privati). La sistemazione dell'alveo del Calore e degli ambiti fluviali è uno dei due cantieri non ancora aperto, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. La gara d'appalto è stata aggiudicata alla ditta «Gruppo Coppolaro Srl» per l'importo complessivo di 685.301,14 euro. Il contratto prevede che i lavori siano realizzati entro due anni. L'altro progetto non ancora avviato riguarda la protezione dei percorsi pedonali lungo la via Appia, precisamente aree Epitaffio e San Vito, oltre che via Avellino (anche rimozione degli alberi di alto fusto) e via Gramsci (rifacimento dei marciapiedi e manutenzione aiuole), dove è prevista pure la riqualificazione della rete di sottoservizi. A eseguire i lavori sarà la Mo.Vi.An Serl entro 162 giorni.



Per il resto degli interventi, i lavori sono stati già avviati. Al Rione «Ferrovia», le aree interessate sono via Adua, con rifacimento delle pavimentazioni e dei percorsi pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria delle aiuole esistenti, realizzazione di nuovi spazi verdi, con la messa a dimora di alberature di alto fusto, l'integrazione di elementi di arredo urbano, quali panchine e cestini. Stessa tipologia di lavori in via Nuzzolo e via Stasi, così come in piazza Mazzeo e parte di via Trieste e Trento. Importo complessivo 376.885,18 euro al netto del ribasso offerto in sede di gara, con lavori appaltati alla Teknimond Srl, da realizzare nel tempo utile di 120 giorni. Prevista la ridefinizione dei percorsi pedonali e veicolari di piazza Colonna. Altro cantiere aperto, il recupero di un immobile di proprietà comunale da adibire a «Casa di quartiere» a Pacevecchia. La nuova distribuzione interna dell'immobile prevede spazi comuni, laboratori sociali, culturali e multimediali per la partecipazione attiva e l'auto-organizzazione degli abitanti del quartiere di concerto con il comitato di quartiere. L'importo complessivo è di 470.194,20 euro, i lavori sono realizzati dalla Demal Srl in 136 giorni. La messa in sicurezza degli argini del fiume Calore consiste nella realizzazione di un nuovo svincolo, oltre a un intervento per proteggere da straripamenti tutta l'area ovest del Rione Ferrovia, dove sono localizzate residenze popolari, quattro scuole, quattro impianti sportivi, un supermercato e diverse attività commerciali. Relativamente al pericolo di straripamento sono previsti due muri: il primo nelle vicinanze dell'ingresso del parco archeologico, di forma semicircolare che si interrompe in prossimità del sottopasso ferroviario; il secondo, che sostituisce il parapetto in ferro lungo via Grimoaldo Re. L'importo complessivo è di 389.803,91 euro, appaltati alla «Mastio Restauri Srl» nel tempo utile di 130 giorni. Avviata, infine, pure la sistemazione dei percorsi pedonali, aree a verde e arredo urbano in via Lungo Sabato Matarazzo e realizzazione di piste ciclabili in via Vitelli. Lavori appaltati alla Progress e Evolution Srl.



Intanto, ieri mattina, collegamento telematico tra gli assessori Mario Pasquariello e Raffaele Romano, i tecnici Perlingieri, Iadicicco, Palmieri, De Filippo con i tecnici della commissione che, presso la Presidenza del Consiglio, si occupa del bando periferie: chieste integrazioni di ordine tecnico per motivare le modifiche apportate al progetto del Terminal e di piazza Risorgimento, in pratica rendere ufficiali le variazioni apportate, oltre che per esigenze politiche, anche di ordine prudenziale.



Inoltre, il sindaco Mastella e l'assessore all'Ambiente, Gerardo Giorgione, rendono noto che è stato pubblicato l'avviso per l'affidamento dei lavori di bonifica dell'area che ospitava l'ex scuola Sannio. Prevista la demolizione delle 7 strutture in prefabbricato, lo smaltimento dell'amianto, la bonifica del sito e la rimozione della vegetazione.

